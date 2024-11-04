Son dakika | Çakarlı araç kullananlara ceza artıyor! Ruhsatsız silahlar için de düzenlemeyi içeren teklif TBMM'ye sunuldu

Son dakika haberi: Ruhsatsız silah kullanımı ve çakarlı araç ihlallerine ceza artıyor! 46 maddelik yasa teklifi AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. Buna göre araçlarda yasa dışı şekilde çakar kullananların ödeyeceği para cezası artacak. Kural ihlalinin tekrar etmesi durumunda ceza katlanacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclise sunulan yasa teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güler'in açıklamaları şöyle:
Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor.
Öte yandan bugün DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili soruya yanıt veren Güler "Türkiye hukuk devletidir. Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı. İlgili belediye başkanları hakkında terörle mücadele soruşturması var" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde, ruhsatsız silahlara yönelik cezaların arttırılacağına dikkat çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çok yakın zaman içerisinde gazi meclisimizde sayın milletvekillerimize taslağını arz ettiğimiz ve nihai olarak onların iradesi ile kanunlaşacak bir metin var. O metin yayınlanmadan duyuruyoruz. Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak. Caydırıcılıkla ilgili, özellikle hapisle ilgili durumun nereye geleceğini hep birlikte göreceğiz" demişti.