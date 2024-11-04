Son dakika | Çakarlı araç kullananlara ceza artıyor! Ruhsatsız silahlar için de düzenlemeyi içeren teklif TBMM'ye sunuldu

Son dakika haberi: Ruhsatsız silah kullanımı ve çakarlı araç ihlallerine ceza artıyor! 46 maddelik yasa teklifi AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. Buna göre araçlarda yasa dışı şekilde çakar kullananların ödeyeceği para cezası artacak. Kural ihlalinin tekrar etmesi durumunda ceza katlanacak.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANANLARA CEZA ARTIYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclise sunulan yasa teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güler'in açıklamaları şöyle:

Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor.

Araçlarda çakar ihlallerine uygulanacak para cezasını ağırlaştırıyoruz. Cezayı 96 bin TL'ye çıkarıyoruz, tekerrürü halinde 192 bin TL olacak şekilde güncelliyoruz. Bu araçları kullananların sürücü belgelerine el konmasını kanunumuzla düzenliyoruz.

3 BELEDİYEYE KAYYUM ATANMASI

Öte yandan bugün DEM Partili 3 belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili soruya yanıt veren Güler "Türkiye hukuk devletidir. Anayasa'nın 127. maddesi uygulandı. İlgili belediye başkanları hakkında terörle mücadele soruşturması var" diye konuştu.

BAKAN YERLİKAYA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, ruhsatsız silahlara yönelik cezaların arttırılacağına dikkat çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çok yakın zaman içerisinde gazi meclisimizde sayın milletvekillerimize taslağını arz ettiğimiz ve nihai olarak onların iradesi ile kanunlaşacak bir metin var. O metin yayınlanmadan duyuruyoruz. Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak. Caydırıcılıkla ilgili, özellikle hapisle ilgili durumun nereye geleceğini hep birlikte göreceğiz" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır