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  4. Son dakika: Çaya zam geldi! Çaykur yüzde 44 zamlı yeni listeleri şirketlere gönderdi: 1 kiloluk paket artık 141 lira…

Son dakika: Çaya zam geldi! Çaykur yüzde 44 zamlı yeni listeleri şirketlere gönderdi: 1 kiloluk paket artık 141 lira…

08.06.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaş çay alım fiyatlarını açıklamasının ardından Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaptı. Böylece markanın en çok tüketilen 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL’den 141.54 TL’ye yükseltildi. Sektör paydaşları çay fiyatlarına yüzde 10-15 aralığında yeni bir zam yapılmasına daha gerek olduğunu vurguluyor.

Son dakika: Çaya zam geldi! Çaykur yüzde 44 zamlı yeni listeleri şirketlere gönderdi: 1 kiloluk paket artık 141 lira…

Son dakika haberleri... 2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11.30 TL olarak açıklanmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarında artışa gitti. Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

97 LİRADAN 141 LİRAYA YÜKSELDİ

Çaykur'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor. Ocak 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44.7 zamlandı.
Bloomberg HT’nin haberine göre, eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 95.95 TL iken yeni listede aynı çayın fiyatı 138.38 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44.2 zamlandı. Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise yüzde 43'e tekabül ediyor.

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TÜİK VERİLERİNE YANSIYAN RAKAMLAR

TÜİK Mayıs ayı verilerine göre çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri grubu aylık bazda yüzde 1.48 artarken, yıllık bazda yüzde 47.25 yükseldi. Haziran ayında gelen bu zammın etkisi Temmuz ayı enflasyon rakamlarında görülecek.

ERDOĞAN YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI DUYURMUŞTU

Hatırlanacağı üzere seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

YÜZDE 15 ORANINDA YENİ ZAM İHTİMALİ

Yaş çaya yapılan yüzde 64'lük zammın ardından çay sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan ÇAYSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Kar, "Şu an raflardaki çayın fiyatı 2023 üretim fiyatının çok altında. Raflarda çaya zam eli kulağında" diye konuşmuştu.

Sektör paydaşları, Çaykur'un önümüzdeki aylarda çaya yeniden yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini iddia ediyor.

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Çay

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