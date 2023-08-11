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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve resesyon mesajı! İlk kez konut alacaklara da müjde sinyali...

11.08.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz finans dünyası ile buluştu. Yılmaz, finans dünyası ile buluşma sonrası önemli mesajlar verdi. Yılmaz, konut sorunundan enflasyonla mücadeleye ilişkin birçok konunun toplantıda gündeme geldiğini ifade etti. Yılmaz, "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var. İkisini aynı anda başarmak zorundayız" dedi. Yılmaz, ilk kez konut alacaklara ilişkin de dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve resesyon mesajı! İlk kez konut alacaklara da müjde sinyali...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında, İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, finans dünyası ile buluşma sonrası dikkat çeken mesajlar verdi.

Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından satırbaşları;

Eylül ayının ilk yarısında orta vadeli program kamuoyu ile paylaşılacak. Öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş yapacağız. Orta vadeli program bu anlamda önemli bir kilometre taşı. Program sonrası daha yoğun bir çaba içerisine girileceğini söyleyebilirim.

İLK KEZ KONUT ALACAKLAR DİKKAT!

'Deprem sonrası yapılacak çok işler var. Finans dünyasına düşen önemli görevler var. Bu konuları da görüştük. Konut alımını artırmak, maliyetini düşürmek zorundayız. Konut edinimini destekleyici bir yol izleyeceğiz. İlk kez konut alacak olanlara finansal destek verilecek...

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ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var. İkisini aynı anda başarmak zorundayız.

Bir taraftan enflasyonla mücadele edeceğiz, bir yandan refahı artırmaya çalışacağız, seçici bir anlayış içinde kredi çalışmalarını sürdüreceğiz.

Yeni finansal enstrümanlar da gündeme geldi. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla alternatif geliştiği ülke olmak durumundayız.

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Resesyon Enflasyon Cevdet Yılmaz

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