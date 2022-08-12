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  4. SON DAKİKA | Çiftçilerin beklediği haber geldi! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

SON DAKİKA | Çiftçilerin beklediği haber geldi! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

12.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çiftçilerin beklediği müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SON DAKİKA | Çiftçilerin beklediği haber geldi! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün yatırılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kirişci, "32 milyon 651 bin 947 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

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Kirişci'nin paylaşımında destek ödemesinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, Uzman Eller Proje Desteği olarak 16 milyon 363 bin 857 lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği olarak 9 milyon 590 bin 978 lira, Et Regülasyon Desteği olarak 5 milyon 310 bin lira, Anaç Koyun Keçi İlave Göçer Desteği olarak 1 milyon 387 bin 112 lira ödeme yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi tarımsal destek ödemeleri
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