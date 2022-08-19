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  4. SON DAKİKA | Çiftçilerin beklediği haber geldi! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

SON DAKİKA | Çiftçilerin beklediği haber geldi! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

19.08.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çiftçilerin beklediği müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SON DAKİKA | Çiftçilerin beklediği haber geldi! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün yatırılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kirişci, "96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci
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