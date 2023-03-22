FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | 5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

SON DAKİKA | 5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

22.03.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca emekli ve EYT'linin beklediği haberi canlı yayında duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurarak en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan "Güzel müjdeyi vermiş olayım. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | 5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı NTV'deki canlı yayında emeklilerin maaşlarıyla ilgili beklediği haberi açıkladı. NTV-Star TV ortak yayınında Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptıkları düzenlemeyi de duyurdu.

"2 BİN TL ARTIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz. Hayırlısı olsun." dedi.
ERDOGAN

BAKAN NEBATİ PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Nebati "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini paylaştığı üzere en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Tüm emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldiAltın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi
En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor! En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!
EYT’den emekli olamayana toplu para! EYT’den emekli olamayana toplu para!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı recep tayip erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler!

Gelecek Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye geçtiler!

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP çatlağı!

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP çatlağı!

Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Birer adetle sınırlı! Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...

Birer adetle sınırlı! Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi

Altın fiyatları Fed faiz kararı ile yükseldi

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.