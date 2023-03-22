SON DAKİKA | 5 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı NTV'deki canlı yayında emeklilerin maaşlarıyla ilgili beklediği haberi açıkladı. NTV-Star TV ortak yayınında Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptıkları düzenlemeyi de duyurdu.

"2 BİN TL ARTIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz. Hayırlısı olsun." dedi.



BAKAN NEBATİ PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Nebati "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini paylaştığı üzere en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Tüm emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın müjdesini paylaştığı üzere en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya yükseltilmiştir.



Tüm emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun. https://t.co/9PCoC7o5Ha — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) March 22, 2023



