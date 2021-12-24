SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Merkez Bankasının ne kadar rezervi var?

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle gerçekleştireceği toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Şu anda IMF'ye borcumuz olmadığı gibi IMF ile herhangi bir kontağımız da yok." dedi.

(Merkez Bankası'nın döviz rezervi) Bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerindeyiz."

MERKEZ BANKASI REZERVİ

Nisan 2013'te, TCMB 'nin Döviz rezervi 135.243 milyar dolardı. Sonra bir iniş yaşandı en düşük nokta ise Eylül 2020'de 83.517 milyar dolar. Ondan sonra tekrar toparlanma dönemine geçtik. Bu toparlanmayla geldiğimiz nokta tekrar bugün itibariyle 115 milyar doların üzerindeyiz. Çok daha iyi bir konuma gelecek.



