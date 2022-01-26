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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçi maaşlarına ek zam açıklaması

26.01.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında işçi maaşlarına ek zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplu sözleşme zammı üzerine yüzde 2,5 ilave ediyoruz. İşçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçi maaşlarına ek zam açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçi zamlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan işçilere ek zam yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi emeklilerimizin maaş oranı enflasyonun çok üzerine çıkarak yüzde 60'ı buldu. Toplu sözleşme zammı üzerine yüzde 2,5 ilave ediyoruz. İşçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme yapılacaktır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Recep Tayyip Erdoğan
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