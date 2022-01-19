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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yastık altı altın' açıklaması! "Banka, darphane ve altın rafinerilerinin yer aldığı mekanizmayla..."

19.01.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 'yastık altı altın'larla ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma çabalarımız sürüyor." diyerek vatandaşların altınlarının sisteme sokmalarını temin edecek, bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayı açıkladı. İşte son dakika altın haberi ile ilgili detaylar...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yastık altı altın' açıklaması! "Banka, darphane ve altın rafinerilerinin yer aldığı mekanizmayla..."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yastık altındaki altınlarla alakalı da değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika altın haberinin detayları...

"VATANDAŞLARIMIZI DÖVİZDEN KENDİ PARAMIZA GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma çabalarımız sürüyor. Finansal istikrar ve güveni temin için sermaye artırımını teşvik ettiğimiz bankaların kredi tahsisi ve izlemesini uluslararası sistemlerle yapabilmelerini sağlayacak bir alt yapı kurduk. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. Vatandaşlarımızı, kurumlarımızı dövizden kendi paramıza geçmeye davet ediyoruz.

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KREDİ FON DESTEĞİ

Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere. Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz.

Son dakika: Kabine sonrası kritik sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vatandaşlarımızı davet ediyoruz' diyerek duyurduSon dakika: Kabine sonrası kritik sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vatandaşlarımızı davet ediyoruz' diyerek duyurdu


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Recep Tayyip Erdoğan
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