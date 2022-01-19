Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yastık altı altın' açıklaması! "Banka, darphane ve altın rafinerilerinin yer aldığı mekanizmayla..."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yastık altındaki altınlarla alakalı da değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika altın haberinin detayları...

"VATANDAŞLARIMIZI DÖVİZDEN KENDİ PARAMIZA GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma çabalarımız sürüyor. Finansal istikrar ve güveni temin için sermaye artırımını teşvik ettiğimiz bankaların kredi tahsisi ve izlemesini uluslararası sistemlerle yapabilmelerini sağlayacak bir alt yapı kurduk. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. Vatandaşlarımızı, kurumlarımızı dövizden kendi paramıza geçmeye davet ediyoruz.

KREDİ FON DESTEĞİ

Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere. Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz.



