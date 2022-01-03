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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam açıklaması sonrası Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan ilk tepki

03.01.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki geldi. Yalçın açıklamasında, "Zam ateşi alır ama közü söndürmez" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam açıklaması sonrası Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan ilk tepki

Son dakika gelişmesine göre, milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından yapılan zam oranına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki geldi. Yalçın konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; Eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır.

"GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPTIK"

Özellikle Toplu Sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık.

Ek zam/ilave ödeme teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için “seyyanen” olmasını istedik.

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"SADECE YÜZDE 2,5'LİK BİR ARTIŞ YAPILMIŞTIR!"

Hükümet tarafından ek zam gündeme almış ancak sadece %2,5’lik bir artış yapılmıştır!

Ocak ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan %22,48’lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, Ocak zammı olan %5’in ise Toplu Sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır.

Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte,ilk altı ay için maaş ve ücretlerde %30,5’lik bir artış olacaktır.

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"ATEŞİ BİR MİKTAR ALIR AMA KÖZÜ SÖNDÜRMEYE YETMEZ"

% 30,5’lik artış,ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir.

"EN İYİ ZAM DÜŞÜK ENFLASYON VE PİYASA İSTİKRARIDIR"

Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır.

Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

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