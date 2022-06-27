Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 'Talimatı verdim' demişti! Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor, tarih belli oldu...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısının ardından milyonlarca vatandaş yapılacak açıklamalara kilitlendi. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. Asgari ücret için talimat verdim. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarımıza ve emeklilerimize enflasyon farkını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin 13.7 milyon emeklimizin tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Şu anda Çalışma Bakanım çalışmayı hafta sonuna varmadan inşallah bitirecekler ve ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle paylaşma fırsatını bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak.

BAKAN BİLGİN TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, komisyonu çarşamba günü saat 14.00'te Çalışma Bakanlığı'nda toplantıya çağırdı.

