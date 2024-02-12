SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında açıkladı: 'Deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları almaya başlıyoruz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 20 dakika süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

"81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde bizi takip eden tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Kabine toplantımızda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuyu gündeme aldık. Deprem bölgesindeki çalışmalar kabine gündemimizin en önemli başlığıydı. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları da gözden geçirdik. Güvenlik boyutu başta olmak üzere seçim sürecini değerlendirdik."

"Ülkemizi büyütme mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. İstihdamda olumlu hava devam ediyor. Türk lirası varlıklara yönelik talebin de yükselmesiyle ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, ekonomi programımızın müspet yansımalarını, enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz."

TURİZMDE REKOR GELİR

"Türkiye, şöyle bir fotoğrafın ortasında bulunmaktadır: Bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve saldırılar kesintisiz sürüyor. Küresel güvenlik mimarisindeki kırılmalar, küresel ekonomideki belirsizlikleri de derinleştiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı ciddi siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı sosyal gerilim tehditleriyle yüzleşiyor. Dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turizm gelirimiz 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. Turizmde bu tarihi başarıları, muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik. Bu art niyetli propagandalar olmasaydı aslında çok daha yüksek oranlara ulaşabilirdik. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir. Ocak ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Böylece tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık."

UZAY MİSYONU

"Milli Uzay Programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerini ve bilimsel deneyleri tamamlayarak ülkemize döndü. İkinci astronotumuzu önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz."

F-16 SÜRECİ

"Savunma sanayi yatırımlarımızın meyvelerini toplamayı sürdürüyoruz. Yalova Sefine Tersanesi'nde katıldığımız tek bir törenle donanmamızın ikinci büyük gemisi TCG Derya'yı, yerli imkanlarla üretilen milli firkateynimiz TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen çeşitli silah sistemlerini, lojistik destek gemimiz TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'yi, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımız Marlin SİDA'yı, kısacası her biri ayrı emek ve başarı örneği olan çok sayıda savunma sanayi ürününü Deniz Kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık."

"Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte inşallah Türk savunma sanayi, bundan sonra daha hızlı yol alacaktır."

TERÖRLE MÜCADELE

"Türkiye uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisiyle bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılıdır. Iraklı kardeşlerimizden haklı beklentimiz Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Ne pahasına olursa olsun güney sınırımızda bir 'teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz. Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız, böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız. Terör örgütü mensuplarını, nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir."

"Önümüzdeki aylarda 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız."

"FONA BAŞVURULARI ALMAYA BAŞLIYORUZ"

"Depremzede kardeşlerimizi en kısa sürede güvenli, huzurlu, dayanıklı yuvalarına kavuşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. 5 ilde kuralarını çekerek hak sahiplerini teslim ettiğimiz konut ve köy evi sayısı 31 binin üzerindedir. İki ay içinde 75 bilonut teslim edilecek. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin evi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine ulaştıracağız. Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamlandı. 15 Şubat'ta başlıyor. Deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları almaya başlıyoruz. Depremzede gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız."

"Son 10 yıldır her seçim dönemi öncesinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri öncesi milletimizi huzursuz edecek görüntüler art arda gelmeye başladı. Her türlü provakatif oyun yeniden devreye sokuldu. Mahalli İdareler Seçimlerini, ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların heveslerini yine kursaklarında bırakacağız."

"(Refah kentine saldırı) İsrail'in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin 'tavşana kaç tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır. Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak, Netanyahu'nun katliamlarına göz yumuyorlar"





