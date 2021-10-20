Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından notlar:

2021 yılı sonunda işsizlik oranının yüzde 12.6 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız.

Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

(DHA)



