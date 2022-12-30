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Son dakika: Değerli kağıtların bedeli belli oldu! Ehliyet, pasaport, aile cüzdanı...

30.12.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 2023 yılı değerli kağıtların satış bedelleri belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği pasaport ve ehliyet bedeli belirlendi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan verilere göre, pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli 356 lira oldu. Öte yandan sürücü belgeleri (ehliyet) ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 liraya yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Değerli kağıtların bedeli belli oldu! Ehliyet, pasaport, aile cüzdanı...

Son dakika haberine göre değerli kağıtların, 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. İşte 2023 yılı için geçerli olacak pasaport, sürücü belgesi (ehliyet), kimlik kartı, aile cüzdanı ücretleri...

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi.

Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 lira, pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli 356 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 lira, motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. (AA)

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