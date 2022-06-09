FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Depoyu doldurmak artık çok zor... Araç sahipleri dikkat! Motorinden sonra LPG ve benzine de zam geliyor

Son dakika: Depoyu doldurmak artık çok zor... Araç sahipleri dikkat! Motorinden sonra LPG ve benzine de zam geliyor

09.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarını araştıran araç sahiplerine kötü haber geldi. Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki yükseliş benzin ve LPG fiyatlarına zam olarak yansıyacak . Cuma gecesinden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı son gelen zamla birlikte 27 liranın üstüne çıkacak. İşte 9 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...

Son dakika: Depoyu doldurmak artık çok zor... Araç sahipleri dikkat! Motorinden sonra LPG ve benzine de zam geliyor

Son dakika: Döviz kuru ve petrol fiyatındaki artışlar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.Petrol fiyatları 125 dolara kadar yükseldi.Petrol fiyatlarındaki yükseliş LPG ve benzin fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Petrol ve döviz kuru artışı LPG fiyatlarına da zam olarak yansıması bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Çin'de salgın tedbirlerinin kaldırılması ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Brent petrol de 124 dolar seviyesine yükseldi, ABD ham petrolü ise 122 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre ham petrol stokları mart başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan EIA, bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Üst üste gelen benzin zamları sonrası çok konuşulacak tablo: Yola çıkacaklar dikkat! 297 TL'den 1.007 TL'ye çıktıÜst üste gelen benzin zamları sonrası çok konuşulacak tablo: Yola çıkacaklar dikkat! 297 TL'den 1.007 TL'ye çıktı

SON DAKİKA: AKARYAKITTA ZAMLI FİYATLAR

LPG fiyatları İstanbul Anadolu Yakası'nda 11.61 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.

Zam sonrasında İstanbul Anadolu Yakası'nda 12.11 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 12.32 TL, Ankara'da 12.35 TL, İzmir'de ise 12.05 TL'den satılması bekleniyor.

YÜZDE 200'ÜN ÜZERİNDE ZAM

Gece yarısı motorine gelen 1,95 TL'lik zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 25.94'ten 27.89'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.06'dan 28.01'e çıktı. Son zamla birlikte motorine uygulanan zam oranı yıllık yüzde 286'yı buldu.

Son 7 ayda benzine uygulanan zam oranı da yüzde 200'ü geçti. Güncel rakamlarla, benzinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/son-dakika-rekora-kosuyor-200-i-gececek-depoyu-fullemek-artik-cok-zor-benzin-ve-motorine-bir-zam-daha/443354/

iStock-1169520520

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esnaf isyan etti: Gelen zamlara yetişemiyoruzEsnaf isyan etti: Gelen zamlara yetişemiyoruz
Kuyumculardan çarpıcı tahmin! Kuyumculardan çarpıcı tahmin!
Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam dahaAraç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Euro ile ödeyeceği yeni maaşları duyurdu! Sosyal medyada olay oldu

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Zamların ardından çok konuşulacak tablo! Yola çıkacaklar, dikkat!

Fiyat farkı isyan ettirdi: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

Fiyat farkı isyan ettirdi: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

Ve Meclis’te kabul edildi: Fiyat etkileme ve stokçuluk yapan…

Ve Meclis’te kabul edildi: Fiyat etkileme ve stokçuluk yapan…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

12 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan 'inek' tutuklandı!

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.