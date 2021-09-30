Son Dakika: Dış ticaret açığı ağustos ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı.

TÜİK AĞUSTOS AYI DIŞ TİCARET VERİLERİ

Ocak-Ağustos döneminde ihracat %36,9, ithalat %25,5 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,9 artarak 140 milyar 195 milyon dolar, ithalat %25,5 artarak 169 milyar 975 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %52,4, ithalat %46,8 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ağustos ayında %52,4 artarak 11 milyar 839 milyon dolardan, 18 milyar 45 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %46,8 artarak 12 milyar 535 milyon dolardan, 18 milyar 399 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 354 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %49,5 artarak 36 milyar 444 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,1 oldu.

Dış ticaret açığı Ağustos ayında %32,4 azaldı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 azalarak 6 milyar 300 milyon dolardan, 4 milyar 259 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında %66,4 iken, 2021 Ağustos ayında %81,6'ya yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde %9,8 azaldı

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %9,8 azalarak 33 milyar 20 milyon dolardan, 29 milyar 780 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde %75,6 iken, 2021 yılının aynı döneminde %82,5'e yükseldi.

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %95,1 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ağustos ayında imalat sanayinin payı %95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

Ağustos ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %79,5 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ağustos ayında ara mallarının payı %79,5, sermaye mallarının payı %12,2 ve tüketim mallarının payı %8,2 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı %76,4, sermaye mallarının payı %13,7 ve tüketim mallarının payı %9,7 oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 575 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 313 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 194 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 939 milyon dolar ile Irak, 839 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,0'ını oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 406 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 142 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 79 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 599 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 840 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 676 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 745 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 160 milyon dolar ile ABD, 958 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,5'ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 639 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 17 milyar 761 milyon dolar ile Rusya, 14 milyar 647 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 45 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 449 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %4,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %4,9 artarken, ithalat %4,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %40,2, ithalat %16,3 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,1 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1'dir. Ocak-Ağustos döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır.

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %76,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,2'dir. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,9'dur. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,8'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ağustos ayında 17 milyar 865 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ağustos ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %52,0 artarak 17 milyar 865 milyon dolar, ithalat %23,2 artarak 22 milyar 361 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı %29,8 azalarak 6 milyar 406 milyon dolardan, 4 milyar 497 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ağustos ayında %64,7 iken, 2021 Ağustos ayında %79,9'a yükseldi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 132 milyar 941 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,3 artarak 132 milyar 941 milyon dolar, ithalat %25,8 artarak 163 milyar 445 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı %7,8 azalarak 33 milyar 71 milyon dolardan, 30 milyar 505 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ağustos döneminde %74,5 iken, 2021 yılının aynı döneminde %81,3'e yükseldi.



