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Son Dakika: DİSK asgari ücret ve en düşük emekli maaşı talebini açıkladı

19.11.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİSK son dakika açıklaması yaparak 2022 yılına ait asgari ücret ve en düşük emekli aylığına ilişkin önerilerini açıkladı. Asgari ücret taleplerini en az net 5 bin 200 TL olarak açıklayan DİSK, bütün ücretlere 1000 TL iyileştirme yapılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücretle ilgili bir açıklama da Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (DİSK) geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2022 yılı için asgari ücreti en az net 5 bin 200 TL olarak açıkladı.

Arzu Çerkezoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Bugün asgari ücret dediğimizde sınırlı bir işçi kesiminin değil milyonların ücretini konuşuyoruz. Asgari ücret memleket ücreti haline gelmiştir.

TL’nin hızla değer kaybetmesi nedeniyle asgari ücret dolar cinsinden son 15 yılın en düşük düzeyine gerilemiştir. Böylece Türkiye iş gücü maliyeti açısından tekrar bir “ucuz emek cenneti” haline gelmiştir.

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"AVRUPA'DA ASGARİ ÜCRET CİVARINDA ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Asgari ücret ülkemizde ücretlerin alt sınırı olmaktan çıkmış ve son yıllarda giderek ortalama ücret haline gelmeye başlamıştır. Avrupa ülkeleri içinde asgari ücret civarında ücretle çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir.

Ülkemizin bir asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkması, asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye yükseltilmesi için aşağıdaki talepler etrafında mücadele yürütme kararlılığımızı kamuoyu ve emekçiler ile paylaşıyoruz.

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Bütün ücretlere 1.000 TL iyileştirme yapılmalıdır! Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 TL iyileştirme mümkün olacaktır.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ NET 5 BİN 200 TL OLMALIDIR"

Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır."


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 56 yorum
iş yerini kapatırım daha iyi.devlet baksın çalışanlara!!!!
Ulan helal olsun disk. Eğitim sendikaları hepsi boş. 15 yıllık öğretmenim. 5650tl net alıyorum. Söyleyceklerim bu kadar.
5200 mü olursa ekmek 15 TL olur herhalde

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