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Son Dakika! Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

18.11.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş son dakika açıklaması yaparak, asgari ücrette enflasyon oranı üstünde bir artış olacağını söyledi. Kurtulmuş açıklamasında emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge için de, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.

"ENFLASYONUN ÜSTÜNDE BİR ARTIŞ"

Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ 3600 EK GÖSTERGE"

EYT düzenlemesiyle ilgili ise Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Numan Kurtulmuş
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