SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Son dakika: Türkiye bu sabaha Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturmayla başladı. Soruşturma kapsamında aralarında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bloomber HT ve Energy Petrol'ün de bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Öte yandan şirket patronlarının da aralarında olduğu 10 kişi için de gözaltı kararı verildi.

BİRÇOK FARKLI SEKTÖRDE VARLAR

Can Holding'in 2024 yılı mart ayında devraldığı Habertürk ve Show TV'nin yanı sıra operasyonda farklı sektörlerde yer alan şirketlere de el konuldu. El konulan şirketler arasında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bloomberg HT, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport gibi önemli şirketler de yer alıyor.