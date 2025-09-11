FİNANS

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

Son dakika haberi... Türkiye bu sabaha yeni bir operasyonla uyandı. Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şirkete el konuldu. El konulan şirketler arasında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol de yer aldı. İlk bilgilere göre el konulan şirket sayısı 121.

Ufuk Dağ

BİRÇOK FARKLI SEKTÖRDE VARLAR

Can Holding'in 2024 yılı mart ayında devraldığı Habertürk ve Show TV'nin yanı sıra operasyonda farklı sektörlerde yer alan şirketlere de el konuldu. El konulan şirketler arasında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bloomberg HT, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport gibi önemli şirketler de yer alıyor.

