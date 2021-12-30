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Son dakika... Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Fiyatlandırma değişecek! İşte detaylar

30.12.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre elektrik faturalarının ardından doğal gazda da kademeli fatura dönemi başlıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni modelle ilgili detaylar da gelmeye başladı. Uygulamaya göre faturalar, iklim şartları ve tüketilen miktara göre fiyatlandırılacak. Böylece kışın daha soğuk olan illerdeki fiyatlar ile sıcak bölgelerdeki fiyatlarda fark olacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika... Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Fiyatlandırma değişecek! İşte detaylar

Son dakika haberine göre yeni yıl öncesi faturalarla ilgili yapılacak düzenlemeler şekilleniyor. Geçtiğimiz günlerde alınan kararla, TRT ve enerji fonu kesintilerinin elektrik faturalarından kaldırıldığı belirtilmişti. Ardından elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçileceği ifade edilmişti. Şimdi ise benzer bir model doğal gaz faturalarında da uygulanacak. İşte son dakika haberinin detayları...

YILBAŞINDAN SONRA MECLİSE GELİYOR

AK Parti'nin yılbaşından sonra Meclis gündemine getireceği doğal gazda kademeli tarife sistemi, elektrikte yapılan uygulamadan farklı olacak. AK Parti yöneticilerinin Enerji Bakanlığı ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin temsilcileri ile yaptığı toplantılarda da doğal gazdaki tarife uygulamasına ilişkin, her bölge için farklı tarife uygulanması görüşü gündeme geldi. Elektrikte tüm Türkiye'de belli bir tüketim bedelinden sonra farklı fiyat uygulanması öngörülmüştü. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, doğal gazda ise faturalandırma bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılacak. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin yapacağı teknik çalışma sonucunda, bölge bölge nasıl bir kademelendirme yapılacağı belirlenecek.

BÖLGELERE GÖRE FARKLI OLACAK

AK Parti kaynakları "Kars’ta bir ayda tüketilen doğal gaz, Antalya’da belki de bir yılda tüketilmiyordur. Bütün iller için ilk kademeyi örneğin 100 birim olarak belirlerseniz, kışı hafif geçiren yerler hep düşük kademeden fatura ödeyecektir. Çünkü doğudaki bir ilde tüketilen doğal gaz ile Akdeniz’deki tüketim aynı olmayacaktır. Adana'da oturan biri doğudaki bir ilden çok daha az tüketecek ve tüketim miktarı az olacağı için sürekli düşük kademeden ödeme yapacaktır. Bu adaletsizliğe yol açar" değerlendirmesini yaptı.

Yapılan çalışma ile Türkiye'nin Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk bölgelerindeki tüketim miktarına uygulanacak kademeli tarife ile Antalya, İzmir veya Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerde geçerli olacak kademeli tarife farklı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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