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Son dakika: Doğal gaza yüzde 42 indirim! Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi, konut, sanayi...

31.12.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Doğal gazda indirim! Geçtiğimiz gün İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirime gidilmesiyle İstanbul'daki konut doğal gazına yüzde 12 indirim yapılmıştı. Dün de sanayide kullanılan elektrik için yüzde 16 indirime gidildi. Bugün ise flaş bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ibadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 42,73 indirim uygulanacağını duyurdu.

Son dakika: Doğal gaza yüzde 42 indirim! Erdoğan duyurdu: İbadethane, cemevi, konut, sanayi...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ibadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 indirim yapıldığını duyurdu. Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'DA KONUT GAZINA YÜZDE 12 İNDİRİM

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğal gaz konut abonesinin faturasında 1 Ocak itibariyle yüzde 12 indirim yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak. Söz konusu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.

SANAYİCİNİN ELEKTRİK FATURASI DA DÜŞÜYOR

Öte yandan EPDK sanayi elektriğinde de yüzde 16'lık indirime gidildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapıldı. Kurulumuzun aldığı bir başka kararla da serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 Türk lirası/megavatsaatten 4 bin 200 Türk lirası/megavatsaate düşürdük" dedi.

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