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Son dakika: Doğal gaz faturalarında yeni dönem! İklime göre kademeli tarifenin detayları ortaya çıktı

06.01.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Elektrik faturalarındaki uygulamanın ardından doğalgaz faturalarında da yeni bir uygulamaya daha gidiyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile doğal gazda kademeli tarifeye geçiliyor. Doğal gaz kademeli tarife nedir? Merakla beklenen faturalarda ‘kademeli ücretlendirme' çalışmasının ayrıntıları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Doğal gaz faturalarında yeni dönem! İklime göre kademeli tarifenin detayları ortaya çıktı

Son dakika haberine göre, Elektrikte kademeli faturalandırmanın ardından doğa lgaz faturaları konusunda da bir gelişme daha yaşandı. Doğa lgaz faturalarında da kademeli tarifeye geçiş için adım atıldı.

AK Parti tarafından hazırlanan ve az elektrik tüketenden düşük, çok elektrik tüketenden daha yüksek ücret alınmasını sağlayarak elektrik tasarrufunu özendirmeyi amaçlayan kanun teklifinin ardından, doğal gaz faturalarından BES’e kadar pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

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NASIL UYGULANACAK?

Elektrikte kademeli faturalandırmanın uygulaması doğal gaz için de örnek oluşturacak. Uygulamaya yönelik çalışmaların ayrıntılarına ulaşıldı. Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılacak, gerekli olan abone grubu için il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

DOĞAL GAZA BÖLGESEL TARİFE

Daha önce Bakan Dönmez tarafından açıklanan doğal gazda kademeli tarife ile ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan önceki gün geldi. Elitaş, "Arkadaşlarımı kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığında kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" demişti.

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