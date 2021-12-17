Son dakika haberi: Dolar 17 TL'yi aştı, Merkez Bankası harekete geçti! Bir müdahale daha...

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz piyasasına müdahale etmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunun bugün 17 liranın üstünü görmesinin ardından müdahale gerçekleştirildi. Merkez Bankası bu işlemle birlikte beşinci kez müdahale etmiş oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MERKEZ BANKASININ DÖVİZE BEŞİNCİ MÜDAHALESİ

Merkez Bankası, son iki hafta içerisinde dövize 5. kez müdahale etmiş oldu.

7 YIL SONRA MÜDAHALE GELMİŞTİ

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

İkinci müdahale ise 3 Aralık'ta dolar/TL'nin 13,89'u görmesinin ardından gelmişti.

Üçüncü müdahale ise geçtiğimiz hafta 10 Aralık'ta dolar 13,96 lirayı gördükten sonra yapılmıştı.

Dördüncü müdahale ise 13 Aralık 'ta doların 14 liranın üzerine çıkmasının ardından gelmişti..

DOLAR NE KADAR OLDU?

Haftaya 13,80 civarında başlayan dolar kuru cuma günü 17'nin üzerini gördü. TCMB'nin beşinci müdahalesi sonrası dolar kuru 16,30'un altına çekildi.

FAİZİ 100 BAZ PUAN İNDİRİMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası lirada hızlanan değer kaybı ve bozulan enflasyon görünümü gölgesinde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14’e çekmişti.

TCMB karar metninde faiz indirimleri için ima edilen sınırlı alanın tamamlandığı vurgusu yaptı. Metinde “Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir” ifadeleri kullanılmıştı

