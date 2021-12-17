FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika haberi: Dolar 17 TL'yi aştı, Merkez Bankası harekete geçti! Bir müdahale daha...

Son dakika haberi: Dolar 17 TL'yi aştı, Merkez Bankası harekete geçti! Bir müdahale daha...

17.12.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Merkez Bankası'ndan dövize beşinci müdahale geldi! Az önce gelen açıklamaya göre Merkez Bankası, doların 17 TL'yi görmesinden sonra piyasalara müdahale etti. Açıklamada satım yönünde doğrudan müdahale edildiği ifade edildi. Piyasalarda dünden sonra hareketlenme dikkat çekmişti. Bu sabah 16 TL'yi gören dolar az önce 17 TL bandını da aştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz piyasasına müdahale etmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunun bugün 17 liranın üstünü görmesinin ardından müdahale gerçekleştirildi. Merkez Bankası bu işlemle birlikte beşinci kez müdahale etmiş oldu.

TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MERKEZ BANKASININ DÖVİZE BEŞİNCİ MÜDAHALESİ

Merkez Bankası, son iki hafta içerisinde dövize 5. kez müdahale etmiş oldu.

7 YIL SONRA MÜDAHALE GELMİŞTİ

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

İkinci müdahale ise 3 Aralık'ta dolar/TL'nin 13,89'u görmesinin ardından gelmişti.

Üçüncü müdahale ise geçtiğimiz hafta 10 Aralık'ta dolar 13,96 lirayı gördükten sonra yapılmıştı.

Dördüncü müdahale ise 13 Aralık 'ta doların 14 liranın üzerine çıkmasının ardından gelmişti..

DOLAR NE KADAR OLDU?

Haftaya 13,80 civarında başlayan dolar kuru cuma günü 17'nin üzerini gördü. TCMB'nin beşinci müdahalesi sonrası dolar kuru 16,30'un altına çekildi.

Son dakika: Dolar 17 TL'nin üstüne çıktı! Piyasalarda son durum ne? 17 Aralık dolar euro fiyatları...Son dakika: Dolar 17 TL'nin üstüne çıktı! Piyasalarda son durum ne? 17 Aralık dolar euro fiyatları...

kavcioglu1

FAİZİ 100 BAZ PUAN İNDİRİMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası lirada hızlanan değer kaybı ve bozulan enflasyon görünümü gölgesinde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14’e çekmişti.

TCMB karar metninde faiz indirimleri için ima edilen sınırlı alanın tamamlandığı vurgusu yaptı. Metinde “Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir” ifadeleri kullanılmıştı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıdem-ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş üstü aylığı değişti!Kıdem-ihbar tazminatı, işsizlik maaşı, 65 yaş üstü aylığı değişti!
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
Satışlar son 28 yılın en düşük seviyesine indi Satışlar son 28 yılın en düşük seviyesine indi
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 152 yorum
YAPCAĞINIZ HAMLEYEDE SİZEDE LANET OLSUN…
Siz sattıkça piyasa alıyor yapmayın etmeyin şu faiz inadından vazgeçin
hamle yaptı derken ? bu nedir ya birisi artık düzeltsin bu durumu paramız ööp oldu gitti

En Çok Okunan Haberler

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Sınıfta öğretmen tacizi! İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Sınıfta öğretmen tacizi! İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Dolar ve euro rekor kırdı!

Dolar ve euro rekor kırdı!

Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

Memur-Sen'den ek zam açıklaması: 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.