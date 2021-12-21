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Son Dakika: Dolar düştü! Açıklama geldi... Fiyatlar düşecek mi?

21.12.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurunun yükselişe geçmesiyle birlikte birçok ürüne zam gelmişti. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin atılan adımları duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar ve Euro'da düşüş yaşandı. Peki döviz kurlarında görülen değişimler fiyatlara yansıyacak mı? Market sahiplerinden açıklama geldi...

Son Dakika: Dolar düştü! Açıklama geldi... Fiyatlar düşecek mi?

Son dakika haberine göre, döviz kurlarındaki dalgalanma market fiyatların da da düşüş beklentisi oluşturdu. Market sahipleri, kur düşerse market ürünlerinin de düşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalardan sonra düşen döviz kurunun etkisiyle market fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

Market İşletme Sahibi Serkan Koyuncu yaptığı değerlendirmede, dolardaki düşüşün ürünlere yansımasının zaman alacağını söyledi.

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"KUR DÜŞERSE MARKET ÜRÜNLERİNDE DE FİYATLAR DÜŞECEKTİR"

İşletmelerin elinde belli fiyatlardan alınan ürünlerin olduğuna işaret eden Koyuncu, "Kur bu şekilde düşerse market ürünlerinde de fiyatlar düşecektir. Zamana ihtiyacımız var. Fazla sürmez." ifadelerini kullandı.

Koyuncu, fiyatların düşmesinin ticareti artıracağına dikkati çekerek, "Fiyatların yüksek olması bizim için büyük bir sıkıntı. Vatandaş sadece acil ihtiyaçlarını alıyor. Ayrıca ürün bulmakta zorlanıyoruz." dedi.

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"DOLARIN DÜŞMESİ FİYATLARA YANSIMALI"

Alışveriş yapan Elif Erdugan da marketlerde fiyatların son dönemde çok fazla arttığına işaret ederek, "Doların düşmesi fiyatlara yansımalı. Dolardaki düşüşün fiyatlara yansımasını bekliyoruz . Dolar düştü, benim bu düşüşe inanmam için markette satılan ürünlerin de fiyatlarının düşmesi lazım." diye konuştu.

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VATANDAŞLAR İNDİRİM OLMADIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Marketlerdeki fiyatları gözlemleyen vatandaşlar, hiç bir ürünün fiyatında indirim olmadığına dikkati çekti.

İzlenimlerini aktaran Mustafa Pekgüleç, "Fiyatlar inmiyor ki, fiyatlar aynı yerinde duruyor. 10 gün önce atlet aldım. 22,5 liradan sonra gene gittim 25 lira olmuş tanesi. Döviz bir parça yükseldi mi hemen zammı koyuyorlar." dedi.

Kurların hızlı bir şekilde geri çekildiğini belirten Pekgüleç, kur yükselirken artan fiyatların düşerken de aynı hızla düşürülmesini gerektiğini ifade etti.

Pekgüleç, kilosu 4,90 lira olan patatesin dolar az bir şey yukarı çıkınca 6 lira olduğunu ama kur düşünce bu durumun etikete yansımadığını söyledi.

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"ESKİ ÜRÜNLERİ ÖNE ÇEKİP YENİ MALLARI ARKAYA DİZİYORLAR"

Pekgüleç, şunları kaydetti:

"Yani indirim yok. Ne yaparsan yap milletle baş etmek mümkün değil. Stokçuluk da var. Yağ bulamıyorsun. Tezgahta peynir var, tarihi geçmiş ürün koyuyorlar. Gidiyorsun kasada değişik fiyat çıkıyor. Aynı zamanda marketlerde eski ürünleri öne çekip yeni malları arkaya diziyorlar. Gözüme çarpan şu 99 kuruş yazıyorlar niye düz rakam yazılmıyor. Vatandaş olarak dövizdeki düşüşün ürünlere yansımasını bekliyoruz. Ben biraz sonra halı bakacağım bekliyorum dövizdeki düşüşten sonra halının fiyatı nereye düşecek."

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Öte yandan marketlerde önceki günlere göre müşteri yoğunluğunun azlığı dikkati çekerken, isminin açıklanması istemeyen vatandaşlar, kurdaki düşüşün ürün fiyatlarına yansımasını beklediklerini, bunun için alışveriş taleplerini erteleme eğiliminde olduklarını dile getirdiler.

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