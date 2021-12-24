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SON DAKİKA | Dolar ve Euro düştü! Zincir marketlerde indirim başladı

24.12.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dövizde yaşanan düşüş marketlerdeki ürün fiyatlarına da yansımaya başladı. Türkiye’nin iki büyük market zincirinin yağ, süt ve süt ürünleri gibi temel ürünlerinde yaptığı indirim yüzde 30'u buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Dolar ve Euro düştü! Zincir marketlerde indirim başladı

Son dakika haberi: Dövizde yaşanan yükseliş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla düşüşe geçti. Dolar ve Euro'da yaşanan düşüş sonrası yaşanan olumlu tablo, marketlerdeki fiyatlara da yansımaya başladı.

YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM

Yeni Şafak'ın haberine göre Tarım Kredi marketleri dövizdeki düşüşü ilk yansıtan şirketlerden biri oldu. Ayrıca, Türkiye’nin iki büyük market zinciri ürünlerinde indirime başladı. Özellikle yağ, süt ve süt ürünleri, un, salça, çay, zeytin gibi temel gıda maddelerinde yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar varan indirimlere gitti.

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılarDolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

YAĞ FİYATLARINDA YÜZDE 13 DÜŞÜŞ

Fiyatlarda indirimlere gittiklerini aktaran toptancılar, yağ fiyatlarının en az yüzde 13 oranında ucuzladığını belirtti. Yağ toptancıları, “Son dönemde yağın paleti 600 TL’ye kadar çıkmıştı 520 TL’ye düştü. Dolar burada sabit kalacak fabrikalar yeni fiyat belirleyecek. İndirimler iki haftaya kadar daha da artar. Önceden piyasaya güven olmadığı için herkes kendince önlem alıp stok yapmıştı” ifadelerini kullandı.

"AMBALAJ ÜRÜNLERİNE HEMEN YANSIR"

Süt ürünleri toptancıları ise kur düşüşüyle ilgili "Ambalaj ürünlerine hemen yansır. Eldekileri tüketmemiz lazım. Ne kadar sürede tükeneceğinin ön görüsünü yapamıyoruz. Ürün olarak aynı stoktayız. Haftalık ve aylık aldığımız ürünler var. Fabrikalardan aylık aldıklarımızı bir ay sonra haftalığı bir haftaya öğrenebileceğiz.” dedi.

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Euro Amerikan Doları Recep Tayyip Erdoğan
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