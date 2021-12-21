SON DAKİKA | Dolar ve eurodaki düşüş sonrası gözler otomobil fiyatlarında! 'Haberi aldık' diyerek duyurdu: Fiyatlarda...

Son dakika haberi: Otomobil fiyatları dövizde yaşanan yükselişle birlikte artmış bu durum otomobil satışlarını olumsuz etkilemişti. Dolar ve eurodaki artış sıfır otomobil fiyatlarının yanında ikinci ele de yansımış, satışlar düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısında dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemeyi duyurmasından ardından döviz fiyatlarında hızlı bir azalış yaşadı, dolar bir gecede neredeyse yüzde 30'a yakın değer kaybetti.

- Recep DEMİRCAN MYNET-

"2 VEYA 4 HAFTA İÇİNDE..."

Dövizde yaşanan gelişme sonrası gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk, "Sıfır kilometre tarafında markalar fiyat listelerini günceliyorlar. Aşağı yukarı yönlü bir revizyon yapacaklar." açıklamasını yaptı. Çetintürk, araç fiyatlarında 2 veya 4 hafta içerisinde netleşmiş olacağını belirtirken vatandaşlara araç alım konusunda acele edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Çetintürk'ün açıklamasından satır başları:

"AŞAĞI YÖNLÜ BİR REVİZYON YAPACAKLAR"

"Satışların artmasıyla ilgili sıfır kilometre tarafında çok büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Sıfır kilometre tarafında araç bulma ile ilgili bir sıkıntı var ama şu anda pozitif anlamda tabii ki bir yansıması olacak. Hatta şu an bunun haberlerini aldık. Sıfır kilometre tarafında markalar fiyat listelerini güncelliyorlar. Aşağı yukarı yönlü bir revizyon yapacaklar. dolayısıyla fiyatlar anlamında bir avantajı olacak ama satış rakamlarında büyük bir fark yaratmasını kısa vade de en azından beklemiyoruz. Otomobil bulma ile ilgili tedarik sıkıntılardan dolayı sıfır kilometre araç bulmak çok kolay değildi. Bu da talebi ikinci ele kaydırmıştı.

"FİYATLARDA ÇOK HIZLI BİR GERİ ÇEKİLME OLMAZ"

İkinci el de şöyle bir risk var. Biz durumun aynısını 2020 kasım ayında TL'nin değer kazandığı dönemde yaşamıştık. Bir süredir araç fiyatları artarak gidiyor. Neredeyse haftalık artışlar oluyor. Araç alanlar belli bir seviyenin üzerinde araç almış durumdalar. Şimdi kur bir anda çekilince TL değer kazanınca sıfır kilometre araçların fiyatları da düşünce doğal olarak beklenti ikinci el araçların fiyatlarının düşmesi yönünde olacak. Burada da bir düşüş göreceğiz ama yüksek fiyattan alan kullanıcılar özellikle bireysel kullanıcılar, bir süre dövizdeki bu geri çekilmenin TL'deki değer kazanmanın ne kadar kalıcı olacağını bekleyeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla fiyatlarda çok hızlı bir geri çekilme olmaz ama birkaç haftalık periyot içinde kur seviyelerinin biraz daha stabil olması durumu söz konusu olursa ikinci el tarafında bunun kademeli olarak yansıyacağını söyleyebilirim.

Yaklaşık 2 haftalık veya bir ay içerisinde kurdaki hareketliliğinde gidişatına göre fiyat seviyeleri biraz daha netleşmiş olur. Bireysel kullanıcılar genellikle beklemeyi, kurumsal satıcılar ise ellerindeki araçları ticari döndürebilmek adına satışa sunuyor. Şu an için satış rakamlarında hızlı bir artış olacağını beklemiyorum.

"FİYATLAR YÜZDE 10-15 ARALIĞINA ÇEKİLECEK"

Şu an için ilk etapta son iki haftada ikinci el piyasasında yaklaşık yüzde 18'lik bir artış olmuştu. Bu artışın biraz geri çekileceği, eğer kur bu seviyelerde devam ederse yüzde 10-15 aralığında bir geri çekilme bekleriz.

Galericiler fiyatlardaki hızlı yükselişten çok da mutlu değiller. Ellerindeki aracın daha sonra yüksek fiyattan satılacağından dolayı araç satışından çekiniyorlardı. Fiyatlarda biraz çekilme olması, biraz döviz tarafındaki hareketliliğin durulması onlar açısından avantajlı olacak. Şu anda dövizde günlük bir artış yaşadığımız için bu tarafta biraz daha belirsizlik hakimdi. Şimdi yavaş yavaş yaşadığımız bu olumlu gelişmelerle piyasa biraz daha belirli hale gelecek.

Açıkçası son dönemde alıcıların büyük çoğunluğu 'Aman araç alayım, nasıl olsa bir ay içerisinde artacak, yüsekten satayım' düşüncesiyle araç aldılar. Bu nedenle o kesmi ayırırsak eğer gerçekten otomobil ihtiyacı olan kesimi düşündüğümüz zaman, şu anda ikinci el tarafında fiyatlar yüksek. Dövizde yaşanan değişimle beraber fiyatların geri çekilme ihtimali var. 1-2 hafta fiyatları gözlemleyeceğiz gibi gözüküyor."

