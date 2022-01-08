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  4. Son dakika! Dolmabahçe Sarayı'nda ekonomi zirvesi! Toplantı 5 buçuk saat sürdü

Son dakika! Dolmabahçe Sarayı'nda ekonomi zirvesi! Toplantı 5 buçuk saat sürdü

08.01.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın yöneticileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 5 buçuk saat sürdü.

Son dakika! Dolmabahçe Sarayı'nda ekonomi zirvesi! Toplantı 5 buçuk saat sürdü

Son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, iş dünyasının kadın yöneticileri ile buluşan Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantın sonrası basınla paylaşılan bilgi notuna göre, Türkiye Ekonomi Modelinin doğru bir model olduğunu ifade eden Nebati, güçlü üretim ve ihracat kapasitesi ile Türkiye’nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirtti.

Bakan Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağını vurguladı.

Kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları başta olmak üzere verilen destekler ve teşviklere de değinen Bakan Nebati, sosyal politikalar kapsamında devreye alınan projeleri anlattı.

TOPLANTI YAKLAŞIK 5 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası kadın yöneticilere tek tek söz veren Bakan Nebati, farklı sektörlerden görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Basına kapalı toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, Bakan Nebati, toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası ve STK’larımızın kadın yöneticileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonu ile ortak aklın simgesi olan değerli kadınlarımız, ekonomide devreye aldığımız politikaların başarıya ulaşabilmesinde en büyük güvencemiz olacaktır.

Bu kapsamda, üst düzey yönetimlerde kadın yönetici oranlarındaki artışı önemsemekle birlikte kadınlarımızın istihdamdaki payını artırmak amacıyla istişare odaklı katılımcı bir anlayışın yanı sıra güçlü bir dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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