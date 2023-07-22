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  4. SON DAKİKA | Dün motorin Salı günü benzin: Akaryakıt fiyatlarında matematik hesabı karıştı! Zamlar peş peşe geliyor… (22 Temmuz Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA | Dün motorin Salı günü benzin: Akaryakıt fiyatlarında matematik hesabı karıştı! Zamlar peş peşe geliyor… (22 Temmuz Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

22.07.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Benzin ve mazot fiyatı tüm Türkiye’nin radarında yer almaya devam ediyor. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki yükseliş sonrası dün motorin fiyatları için gelen zammın ardından bir yenisi daha geliyor. Akaryakıt fiyatları 25 Temmuz Salı gününden itibaren 2 TL daha yükselecek. Benzin grubunda yapılacak artış sonrası fiyatlar 37 TL’ye bir basamak daha yaklaşacak. Peki Güncel akaryakıt pompa fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte il il motorin fiyatları ve benzin litre fiyatı…

SON DAKİKA | Dün motorin Salı günü benzin: Akaryakıt fiyatlarında matematik hesabı karıştı! Zamlar peş peşe geliyor… (22 Temmuz Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Benzin fiyatı ile motorin fiyatları için KDV artışı sonrası gelen 6 liralık zammın ardından, akaryakıt fiyatları yeniden bir bir artıyor. Dolar kurunun 27 lira seviyelerinde hareket etmesi, brent petrol fiyatlarının 80 doların üzerine yükselmesi akaryakıt pompa fiyatlarını dünün ardından bir kez daha değiştirecek. İşte 22 Temmuz 2023 Cumartesi güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin-mazot fiyatı…

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR

Dün 1,55 TL zam gelen motorin litre fiyatları 34 liranın üzerine yükselmişti. Akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici rol oynayan dolar/TL kuru ve petrol fiyatları yükselişe geçince benzin fiyatı için de zam yapılacağı öğrenildi. Buna göre 25 Temmuz Salı gününden itibaren benzin grubunda 2 liralık artış bekleniyor.

Gelecek 2 liralık zammın ardından benzin pompa fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 36,03 TL, Ankara’da 36,47 TL ve İzmir’de 36,56 TL’yi görecek.

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22 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 34,03 TL
Motorin: 33,86 TL
LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

ANKARA
Benzin: 34,55 TL
Motorin: 34,42 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

İZMİR
Benzin: 34,56 TL
Motorin: 34,54 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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