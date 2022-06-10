Son dakika: Dünya Altın Konseyi’nin raporu yatırımcıyı heyecanlandırdı: Altın fiyatları için rekoru merkez bankaları getirebilir!

Son dakika: Altın fiyatları için 10 Haziran Cuma gününde oynaklık arttı. Altın gram fiyatı tüm zamanların zirvesine bir adım daha yaklaştı. Ons altın tarafında ise yapılan ‘rekor’ yorumları yatırımcıyı heyecanlandırdı. Bu gelişmelerle Kapalıçarşı'da canlı gram altın fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. Peki, 10 Haziran 2022 gram altın ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

Altın ons fiyatı son haftalarda 1.830-1.860 dolar aralığında dengelenmiş görünüyor. Altında kısa vadede satış gelmesi halinde 1.830 önemli bir destek seviyesi olarak izlenirken, yukarı yönlü hareketlerde ise 1.875 ve sonrasında 1.904 önemli direnç seviyeleri olarak gösteriliyor. Uzun vadede ise altının merkez bankalarının alımlarından önemli bir destek bulacağı belirtiliyor. Hatta bazı analistlere göre özelikle gelişmekte olan ülkelerden gelen alımlarla altının onsu 3 bin dolara kadar tırmanabilir.

Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan araştırmaya göre merkez bankalarının önemli bir kısmı artan ekonomik risklere dair endişeler nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmak istiyor. Bunun başlıca nedenlerinden birinin gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının olası bir küresel finansal krize yönelik artan endişeleri olduğu değerlendirilirken anket katılımcılarının yüzde 25’inin rezervlerine daha fazla altın eklemek istediği görüldü. Bu oran 2021 yılında yüzde 21’di. Artan enflasyona ek olarak sıkılaşmacı para politikaları ve Rusya’nın Ukrayna işgalinin tedarik zincirlerini daha fazla bozulması ve jeopolitik belirsizlikler piyasada kaygı yaratıyor. Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir kısmı altının değer saklama aracı ve kriz zamanlarında iyi performans gösterme özellikleri sayesinde toplam rezervlerdeki oranının önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyorlar.

OECD DIŞINDA YÜZDE 5 ARTIŞ 475 TONA DENK GELİYOR

Bununla birlikte bazı analistlere göre, merkez bankalarının talebi altını 3.000 dolara itebilir. Yakın tarihli bir raporda, Societe Generale analistleri, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının değerli metal talebinde artış yaşanabileceğini söylüyor. Analistler, OECD dışı merkez bankalarının altın varlıklarını yüzde 5 artırması durumunda bunun 475 ton altına eşdeğer olacağını belirtiyor. Lombardi Financial Araştırma Analisti Moe Zulfiqar da, artan merkez bankası talebinin altını 3.000 dolara itmede önemli bir itici güç olabileceğini söylüyor. Analist, merkez bankalarının dövizdeki oynaklıktan korunmak için altına ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE YÜZDE 27 ARTIRDI

Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre nisan ayında rezervlerin 19,4 ton artıran merkez bankalarının yine değerli metal net alıcısı oldu. Türkiye de altın rezervlerini artıran ülkeler arasında bulunuyor. Nisanda en büyük alımı 4 merkez bankası yaptı. Özbekistan 8,7 ton sarı metal satın aldı; Kazakistan altın rezervlerini 5,3 ton artırdı. Türkiye bu yıl külçe alımına 5,6 ton daha ekleyerek devam etti ve altın rezervlerini yüzde 27,8’e karşılık gelen 436,7 tona çıkardı. Son olarak, Hindistan altın stoklarını 0,9 tondan 761,3 tona yükseltti.

İLK 10 ŞİRKETİN YILLIK ÜRETİMİ 27 MİLYON ONS

Öte yandan altın madencilerinin geçen yıl 21 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmasının ardından bu yıl da sektör organik büyüme yerine satın almaları tercih ediyor. Artan maliyetler nedeniyle yeni projelerin geliştirilmesini zorlaştırıyor ve büyük şirketler küçük rakiplerini almaya yöneliyor. Dünya’dan Evrim Küçük’ün kaleme aldığı yazılarda en büyük 10 şirketin üretiminin ise 27 milyon onsun biraz üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Geçen yılkı üreitimlerine göre sektörün liderleri şöyle sıralanıyor:

Newmont: 2021'de üretimi önceki yıla göre yüzde 1 artarak 5.97 milyon onsa yükseldi. Barrick: Geçen yıl yüzde 7 düşerek 4.43 milyon onsa gerileyen üretimiyle ikinci sırada yer alıyor. Polyus: Rus altın madencisi 2021 toplam 2.71 milyon ons ile 2020'ye göre yüzde 2 düşük üretimile üçüncü sırada yer alıyor. AngloGold Ashanti: Dördüncü sıradaki Güney Afrikalı şirketin üretimi 2,47 milyon onsla önceki yılın yüzde 12 altında kaldı. Gold Fields: 2021'de 2.34 milyon onsluk üretimiyle beşinci sırada yer alıyor. Agnico Eagle: Kanada Malartic'teki daha yüksek altın kaliteleri ve tonajı dahil olmak üzere şirketin madenlerindeki güçlü performans nedeniyle, önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 2.08 milyon ons üretim yaptı. Kinross: 2021 yılında şirketin revize edilmiş üreitim beklentisine uygun olarak 2.06 milyon ons altın madeni elde edildi. Bu önceki yıla oranla yüzde 13 düşüş anlamına geliyor. Newcrest: Avustralyalı şirket sekizinci sırada yer aldı. 2021 takvim yılında 1.88 milyon ons altın üreterek 2020'ye göre yüzde 12'lik bir düşüş kaydetti. Harmony Gold: Güney Afrikalı şirket, 2021'de 1.54 milyon ons altın üreterek bir yıl öncesine göre yüzde 26 artış kaydetti. Endeavor Mining: Geçtiğimiz yıl 1.53 milyon onsla üretimini rekor seviyeye çıkardı. Üretimde yıllık artış yüzde 69 oldu.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNE YÜRÜYOR

Öte yandan haftanın son işlem gününde ons altındaki yatay seyre rağmen dolar/TL kuru ile rekora koşan altının gram fiyatı 1019 liradan açılış yapmasının ardından şu sıralar 1022 liranın üzerine çıkmış durumda. Böylece altının gram fiyatı 2022 genelinde yüzde 30’a yakın değer kazanmış oldu.

Altın gram fiyatı geçtiğimiz Aralık ayında Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1062 TL'ye kadar yükselmişti.



