Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Küresel piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Yatırımcıların odağında yer alan Fed faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın vereceği karar merakla bekleniyordu.

Ülkede son enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesine karşılık çekirdek enflasyonda yaşanan yükseliş piyasalarda faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirmişti. Ancak ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın batması sonrasında masada bulunan 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yerini 25 baz puana bırakmıştı.



2007'DEN BU YANA EN YÜKSEK ARALIK

Hatta bazı ekonomistler Fed'in faizi sabit tutabileceğini de belirtmişti. Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.



KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.



