SON DAKİKA | ALTIN fiyatları FED FAİZ KARARI ile yükseldi! İşte piyasaların ilk tepkisi...

Son dakika haberi… Altın yatırımcıları ve tüm dünya piyasalarının beklediği Mart ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı açıklandı. Fed, beklentiler dahilinde politika faizinde 25 baz puan artırıma giderek faizi yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Böylelikle aralıksız 9. kez faiz artıran banka, faizi 16 yılın zirvesine çıkardı.

Karar metninde ABD bankalarının sağlam olduğuna vurgu yapılırken, gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin izleneceği ifade edildi. Karar metninden çıkan sinyaller ise küresel piyasaları sarsan bankacılık krizine karşın Fed'in faiz artışlarından vazgeçmeyeceğini gösterdi.

POWELL'DAN BANKA KRİZİ İÇİN MESAJ

Toplantı sonrası açıklamaya yapan Fed Başkanı Jerome Powell, "Bankacılık sektöründe gelişmeler ekonomiyi etkileyecek ve buna nasıl yanıt vermemiz gerektiğine bakacağız" dedi. Powell ayrıca bu yıl faizlerde indirim beklemediklerini de sözlerine ekledi.

BEKLENTİLER İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

ABD’de enflasyonun yeniden yükselmesi ve yaşanan bankacılık krizi nedeniyle karar öncesi piyasaların beklentisi ikiye bölünmüştü. Ekonomistlerin büyük bir kısmı faizlerin 25 baz puan artırılacağını beklerken, bir kısmı ise sabit kalması yönünde tahmin yürütmüştü.

ALTIN FİYATLARI FED İLE YÜKSELDİ

Fed faiz kararı öncesi temkinli hareket eden ons altın fiyatı, FOMC öncesi 1.937 dolara kadar geriledi. Pazartesi günü ons altın fiyatının 2.009 dolara yükselerek 1 yılın zirvesine çıkmasıyla 1.229 TL ile rekor kıran gram altın ise toplantı öncesinde 1.184 lira seviyesine geri çekildi.

Faiz kararı sonrasında ise ons altın yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 1971 doların üzerine yükseldi. Altının gram fiyatı ise serbest piyasada yeniden psikolojik sınır olan 1.200 lirayı aştı. Şu sıralar 1.205 liradan değerleniyor.

"GRAM ALTINDA 1400 ÜZERİ RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR"

Biz Finansal Danışmanlık'tan Murat Özsoy, "2023 yılı içerisinde elbette ki Fed faiz artışlarına bir son vererek izleme moduna geçecek. Dolar/TL ise özellikle seçim sonrasında, sonuçlardan bağımsız olarak yukarı yönde biraz daha hızlanarak artış kaydedebilir. Bu senaryo sonucunda, gram altında bu yıl 1400 TL üzerindeki seviyeler gündeme gelecektir. Gram altın yatırımcısı bu senaryodan en yüksek getiriyi elde etmek için, şu anda ons altında oluşan balon fiyatlamanın geçmesini ve yatışmayı beklemeli. Devamında alımlarını daha çok seçimlere yakın ya da sonrasındaki döneme bırakmalı diye düşünüyorum. Elinde gram altın olanlar ise 1094 TL’ye doğru çekilmeler olana kadar şu anki seviyelerden düşüş başladı diye panik satışları yapmamalı" şeklinde değerlendirmede bulundu.



