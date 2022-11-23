FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Düzce'de korkutan deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi! Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

SON DAKİKA | Düzce'de korkutan deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi! Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

23.11.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Düzce'de sabaha karşı 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedildi. Uzman isimler depremin bölgesel olduğunu ifade ederek İstanbul ve Ankara ile ilgisinin olmadığını açıkladı. Depremin İstanbul'da hangi bölgelerde daha çok hissedildiğine dair harita yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Düzce'de korkutan deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi! Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

Son dakika: Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen deprem paniğe yol açtı. AFAD'ın 5.9 olarak duyurduğu deprem İstanbul ve Ankara olmak üzere çevre illerde hissedildi. Vatandaşlar depremin ardından kendilerini sokağa atarken depremin İstanbul'da hangi bölgelerde daha çok hissedildiğine dair harita yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu. Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

AA-20221123-29513510-29513498-DUZCEDEKI_DEPREM_CEVRE_ILLERDE_DE_HISSEDILDI

"İLK DEFA GÖRDÜĞÜM BİR OLAY"

Jeofizik mühendisi Şerif Barış, "Oradaki fayların genellikle büyük depremde gerilimini boşaltmış olması lazım. Böyle bir depremin Gölyaka'da olması benim için sürpriz. Düzce'nin doğusu olsa amenna ama şu anki yeri bayağı sürpriz. İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay" dedi.

AA-20221123-29513510-29513503-DUZCEDEKI_DEPREM_CEVRE_ILLERDE_DE_HISSEDILDI

Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama Düzce'de korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedilen depremle ilgili uzman isimlerden ilk açıklama

İSTANBUL'DA DEPREM HANGİ BÖLGELERDE DAHA ÇOK HİSSEDİLDİ? İŞTE O HARİTA

Öte yandan depremin İstanbul'da hangi bölgelerde daha çok hissedildiğine dair harita yayınlandı. İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, Avrupa Yakası'nın Anadolu Yakası'dan depremi daha fazla hissettiğini, bunun da zemin yapısından kaynaklandığını açıkladı.

1

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan'la TCMB arasında 5 milyar dolarlık görüşme!Suudi Arabistan'la TCMB arasında 5 milyar dolarlık görüşme!
EYT yasası sonrası yüzde 30 kayıp!EYT yasası sonrası yüzde 30 kayıp!
Gram altın için İslam Memiş’ten rekor tahminiGram altın için İslam Memiş’ten rekor tahmini
Anahtar Kelimeler:
deprem Ankara İstanbul Düzce

En Çok Okunan Haberler

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Şişli Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Şişli Mecidiyeköy'de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Meyve değil para yetiştiriyorlar: Bir ağaçtan 190 bin TL!

Meyve değil para yetiştiriyorlar: Bir ağaçtan 190 bin TL!

Suudi Arabistan'la TCMB arasında 5 milyar dolarlık görüşme!

Suudi Arabistan'la TCMB arasında 5 milyar dolarlık görüşme!

Benzine üçüncü indirim geliyor!

Benzine üçüncü indirim geliyor!

Her bir EYT’li için 3 çalışan! Dikkat çeken SGK detayı...

Her bir EYT’li için 3 çalışan! Dikkat çeken SGK detayı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.