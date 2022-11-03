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Son dakika: Enflasyon verisi sonrası netleşti! Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! İşte meslek meslek kim ne kadar maaş alacak?

03.11.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla asgari ücret, memur ve emekli Ocak 2023 zammı için hesaplar başladı. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi netleşirken zam formülleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki Ocak 2023 emekli ve memur maaşları ne olacak? İşte enflasyon farkı ile meslek meslek zamlı maaş tablosu...

Son dakika: Enflasyon verisi sonrası netleşti! Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! İşte meslek meslek kim ne kadar maaş alacak?

Son dakika haberi… Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Ekim ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam kesinleşti. Geriye sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. Kritik zam dönemine kısa bir süre kala gelen verilerde ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

Memur, emekli maaşı, asgari ücret zammı… Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Memur, emekli maaşı, asgari ücret zammı… Herkes bu açıklamayı bekliyordu!

EKİM 2022 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84
Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR
Mevcut: 9.105 TL
Zamlı: 10.188 TL

MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.797 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.195 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.221 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.652 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.697 TL

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İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 33.338
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisons mezunu)1/4 - 15.848 - 17.724
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 10.856
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 13.729
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 30.839
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 17.682
POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 15.375
UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 21.085
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 11.828 - 13.228
MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 18.124
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.296
PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 29.061
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 17.124
VAIZ 1/4 - 12.752 - 14.262
AVUKAT 1/4 - 15.485 - 17.318

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)

MÜSTEŞAR (1/1) - 21.905 – 24.499
GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309
MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194
POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646
HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126
MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195
TEKNİSYEN (Lise 1/4) – 6.343 – 7.094
PROFESÖR (1/4) – 17.340 – 19.393
İMAM HATİP – 7.476 – 8.361
AVUKAT (1/4) – 7.476 – 8.361

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Enflasyon Memur emekli

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