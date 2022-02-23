FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Ekmek fiyatlarına yeni zam mı geliyor? ‘5 lira olacak’ iddiası geldi…

Son dakika: Ekmek fiyatlarına yeni zam mı geliyor? ‘5 lira olacak’ iddiası geldi…

23.02.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ekmek fiyatlarına gelen peş peşe zam haberlerinin ardından Rusya - Ukrayna gerginliğinin ardından yeni bir ‘zam haberi daha gelebilir’ endişesi oluştu. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar konu ile ilgili açıklama yaparak ekmeğe zam geleceğini ama bu durumun Rusya - Ukrayna krizi ile ilgili olmadığını belirtti. Kolivar, açıklamasında ekmeğin önümüzdeki günlerde yeniden zamlanacağını iddia ederek 5 lira olabileceğini söyledi.

Son dakika: Ekmek fiyatlarına yeni zam mı geliyor? ‘5 lira olacak’ iddiası geldi…

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasında büyüyen gerginlik, söz konusu ülkelerin küresel buğday ticaretindeki payından dolayı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ulusal Hububat Konseyi (UHK), Türkiye'nin bu konuda kendi kendine yeten bir ülke olması dolayısıyla iç pazardaki buğday arzında sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi. Öte yandan TMO'nun piyasaya müdahale edebilecek stoklarının da bulunduğu ifade edildi.

Mynet Özel / Sinem Eryılmaz

UHK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 770 milyon ton buğday üretildiğini söyledi. Rusya'nın bu üretimin yaklaşık yüzde 10'una hâkim olduğunu, buğday ihracatının da yaklaşık yüzde 20'lik kısmını gerçekleştirdiğini aktaran Taşpınar, Türkiye'nin ise uluslararası buğday ticaretinde yüzde 3,3 civarında payının bulunduğunu kaydetti.

buğday

EKMEĞE YENİ ZAM YOLDA

Bu çerçevede savaş çıkması ekmek fiyatlarını doğrudan etkileyecek mi sorusu gündeme geldi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Buğday ekmek fiyatları maliyet kalemleri arasında 5’te 1’ini oluşturur. Aslında zam zaten yapacağız. Ama bu zam Rusya-Ukrayna savaşından dolayı değil, elektrik ve doğal gaz faturalarından dolayı olacak. Geçen aya göre 10’ar bin lira daha fazla fatura geldi. Ama Rusya ile herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yalnızca dolar artarsa bir miktar etkilenebilir. İç piyasaya yansımaz. Çünkü bir taraftan biz de ihracat yapıyoruz. Ben ekmek fiyatları 3,5 lira olacak dediğimde kimse inanmıyordu. Ama oldu. Şimdi ekmek fiyatları 4,5-5 lira olabilir. Bundan sonra ekmek fiyatları 1 lira 1 lira artar. 50 kuruş zam bitti” dedi.

ekmek

“PİDE LÜKS OLACAK”

Ramazan ayına kısa bir süre kalırken pide fiyatlarının ne olacağına ilişkin de açıklamada bulunan Kolivar, “Önümüzde Ramazan var. Pide artık lüks olacak. Geçen sene 5-6 lira falandı. Şimdi ekmek 5 liraya çıkarsa pide de o zaman 10 lira olacak. Vatandaş bu durumda ya pide almayacak ya da pahalıya alacak” diye konuştu.

iStock-540389160

“EKMEĞE ZAM YAPMAK İSTEMİYORUZ AMA MECBURUZ”

Ekmek fiyatlarına zam yapmak istemediklerini ancak buna mecbur kaldıklarını dile getiren Cihan Kolivar, bir diğer büyük sorunun ise kapasite olduğunu dile getirdi. Ankara’da ekmek fiyatlarına ilişkin herhangi bir sorun yaşanmadığını, ekmek haberlerinin İstanbul’dan çıktığını söyledi. Ankara’da kapasite olduğunu ifade eden Kolivar, bakkallarda, marketlerde ekmek satışının yasaklanmasını talep etti. İstanbul’da kaçak ve ruhsatsız fırın sorununa da değinen Kolivar, bu yerlere yasadışı su ve doğal gaz bağlandığını belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'liler için çözüm paketi: Genel başkan açıkladıEYT'liler için çözüm paketi: Genel başkan açıkladı
Otomobil alacaklar dikkat! Fiyat ve kredi düzenlemesi geliyor Otomobil alacaklar dikkat! Fiyat ve kredi düzenlemesi geliyor
SGK’dan faizsiz konut kredisi…SGK’dan faizsiz konut kredisi…
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Doğal gaz faturasından bıktı! Kendi gazını kendi yaptı: 15 TL'ye 1 ay ısınıyor...

Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz'

Rusya'dan Avrupa'ya rest: 'Doğal gaz 2 bin euro, yeni dünyaya hoş geldiniz'

Gıda, enerji, turizm, yatırımlar... Rusya-Ukrayna savaşı tüm dengeleri sarsacak! En çok Türkiye etkilenebilir!

Gıda, enerji, turizm, yatırımlar... Rusya-Ukrayna savaşı tüm dengeleri sarsacak! En çok Türkiye etkilenebilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her 4 kadından 3’ü bu sorunu yaşıyor! Hayat kalitesini düşürüyor

Her 4 kadından 3’ü bu sorunu yaşıyor! Hayat kalitesini düşürüyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.