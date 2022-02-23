Son dakika: Ekmek fiyatlarına yeni zam mı geliyor? ‘5 lira olacak’ iddiası geldi…

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasında büyüyen gerginlik, söz konusu ülkelerin küresel buğday ticaretindeki payından dolayı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ulusal Hububat Konseyi (UHK), Türkiye'nin bu konuda kendi kendine yeten bir ülke olması dolayısıyla iç pazardaki buğday arzında sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi. Öte yandan TMO'nun piyasaya müdahale edebilecek stoklarının da bulunduğu ifade edildi.

Mynet Özel / Sinem Eryılmaz

UHK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 770 milyon ton buğday üretildiğini söyledi. Rusya'nın bu üretimin yaklaşık yüzde 10'una hâkim olduğunu, buğday ihracatının da yaklaşık yüzde 20'lik kısmını gerçekleştirdiğini aktaran Taşpınar, Türkiye'nin ise uluslararası buğday ticaretinde yüzde 3,3 civarında payının bulunduğunu kaydetti.

EKMEĞE YENİ ZAM YOLDA

Bu çerçevede savaş çıkması ekmek fiyatlarını doğrudan etkileyecek mi sorusu gündeme geldi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Buğday ekmek fiyatları maliyet kalemleri arasında 5’te 1’ini oluşturur. Aslında zam zaten yapacağız. Ama bu zam Rusya-Ukrayna savaşından dolayı değil, elektrik ve doğal gaz faturalarından dolayı olacak. Geçen aya göre 10’ar bin lira daha fazla fatura geldi. Ama Rusya ile herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yalnızca dolar artarsa bir miktar etkilenebilir. İç piyasaya yansımaz. Çünkü bir taraftan biz de ihracat yapıyoruz. Ben ekmek fiyatları 3,5 lira olacak dediğimde kimse inanmıyordu. Ama oldu. Şimdi ekmek fiyatları 4,5-5 lira olabilir. Bundan sonra ekmek fiyatları 1 lira 1 lira artar. 50 kuruş zam bitti” dedi.

“PİDE LÜKS OLACAK”

Ramazan ayına kısa bir süre kalırken pide fiyatlarının ne olacağına ilişkin de açıklamada bulunan Kolivar, “Önümüzde Ramazan var. Pide artık lüks olacak. Geçen sene 5-6 lira falandı. Şimdi ekmek 5 liraya çıkarsa pide de o zaman 10 lira olacak. Vatandaş bu durumda ya pide almayacak ya da pahalıya alacak” diye konuştu.

“EKMEĞE ZAM YAPMAK İSTEMİYORUZ AMA MECBURUZ”

Ekmek fiyatlarına zam yapmak istemediklerini ancak buna mecbur kaldıklarını dile getiren Cihan Kolivar, bir diğer büyük sorunun ise kapasite olduğunu dile getirdi. Ankara’da ekmek fiyatlarına ilişkin herhangi bir sorun yaşanmadığını, ekmek haberlerinin İstanbul’dan çıktığını söyledi. Ankara’da kapasite olduğunu ifade eden Kolivar, bakkallarda, marketlerde ekmek satışının yasaklanmasını talep etti. İstanbul’da kaçak ve ruhsatsız fırın sorununa da değinen Kolivar, bu yerlere yasadışı su ve doğal gaz bağlandığını belirtti.



