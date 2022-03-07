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Son dakika: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

07.03.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık edecek.

Son dakika: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor

Son dakika... Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Fuat Oktay
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