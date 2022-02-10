Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Ankara'ya çağrıldılar... İşte kritik zirvenin detayları

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler oluşturulması yönündeki taleplere ilişkin çalışmaları çerçevesinde dağıtım şirketleriyle bir toplantı yapacak. Dağıtım şirketlerinin bugün (11 Şubat) toplantı için Ankara’ya çağırıldığı öğrenildi.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre Bakanlıkta düzenlenecek zirveye 21 dağıtım bölgesindeki şirketlerin tamamı çağırıldı. Toplantıda ana gündem maddesinin elektrik fiyatları ve olası yeni tarifeler olacağı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başta esnaflar ve küçük işletmeler olmak üzere çok sayıda kesimden elektrik bedellerinde ucuzlama sağlayacak şekilde kademeli ya da farklı tarife taleplerinin alındığını ve bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı. Maliyetlere yönelik çalışma çerçevesinde dağıtım şirketlerinin maliyet ve payları da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması bekleniyor.

3 YENİ PAKET YOLDA

Öte yandan İş dünyasını rahatlatacak, nefes aldıracak, ucuz ve uzun vadeli 60 milyarlık KGF kredi paketinin de hazır olduğu bildirildi. Buna göre bankalar, 10 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz dönemli, yüzde 16 faizle iş dünyasına TL kredisi verecek. KGF teminatlı pakete kamu ve özel bankaların tamamı katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi Cumartesi günü açıklayacak.

ÇİFTÇİYE GÜBRE VE MAZOT DESTEĞİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

Gübre, elektrik ve mazot fiyatları gibi girdi maliyetleri yükselince çiftçiler ya tarım alanlarını daralttı ya ekim yapmamaya başladı. Zamların ekimlerin yapılmaya başlandığı döneme gelmesi üretimi de tehdit eder hale geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek vatandaş, gerekse milletvekillerinden gelen bilgiler üzerine çiftçinin desteklenerek üretimin artırılması ve gıda fiyatlarındaki yükselişin önlenmesi için çalışma başlatılması talimatını verdi.

Hükümet, çiftçinin gübre, mazot, yem ve ilaç maliyetlerini düşürmek için çalışma başlattı. Destek oranının maliyetin yüzde 50'sini bulabileceği belirtiliyor.

