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Son dakika: Elektrik ve doğal gaz faturalarına bir indirim daha! Bakan Dönmez tarihi açıkladı

30.01.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin indirim kararları peş peşe açıklanırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Dönmez, "Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir" dedi. Dönmez, Umman ile 10 yıl geçerli olacak bir gaz anlaşmasının imzalanacağını da duyurdu.

Son dakika: Elektrik ve doğal gaz faturalarına bir indirim daha! Bakan Dönmez tarihi açıkladı

Son dakika: BOTAŞ sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında indirim yapıldığını bildirdi. Buna göre 1 Şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildi. Konutta ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez faturalarda indirimin devam edeceği sinyalini verdi.

"Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğal gaza yüzde 13,10; elektrik amaçlı doğal gazda da yüzde 16,67 oranında indirim yaptık. 2022 Kasım’dan bu yana sanayinin kullandığı doğal gazda toplam yüzde 24,5 ila yüzde 38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabi önce üretim maliyetlerinde ve en niayetinde de enflasyonda da bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"MART AYI İÇERİSİNDE İNDİRİM OLABİLİR"

Bir diğer indirimde elektrikten geldi biliyorsunuz. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 2021 Aralık’ta 4.800 TL/MWh’den 4.200 TL/MWh’ye indirmiştik biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da yeni bir düzenlemeyle tavan fiyatını 4.200 TL’MWh’den 3650 L’MWh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15’e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir.

UMMAN İLE 10 YILLIK GAZ ANLAŞMASI

Dönmez ayrıca Umman ile yeni bir gaz anlaşması imzalayacaklarını ''buradan ilk kez söylüyorum'' diyerek şu sözlerle duyurdu:

''Buradan ilk kez ilan edeceğim yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz ve heyeti Umman’da. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkanımız da söz konusu.”

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