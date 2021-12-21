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Son dakika: Elektrik faturalarında yeni dönem! TBMM'de kabul edildi

21.12.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika: Elektrik faturalarında yeni dönem! TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberine göre, Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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