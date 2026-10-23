Arıcılıkta devlet desteği meyvesini verdi! 13 kişiye iş kapısı açıldı

Hakkari'de arıcılık faaliyetlerini sürdüren Yakupoğlu ailesi, devlet desteğiyle üretimini farklı bir aşamaya taşıdı. Üç kuşaktır arıcılıkla uğraşan aile, kurduğu bal işleme ve paketleme tesisinde 13 kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Ceylanlı köyünde 30 yılı aşkın süredir arıcılık yapan Cabbar Yakupoğlu ve eşi Güler Yakupoğlu, üretimlerini aldıkları destekle büyüttü.

1 MİLYON 100 BİN LİRALIK DESTEKLE TESİS KURDULAR

Yakupoğlu çifti, 2025 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) sundukları proje kapsamında yaklaşık 1 milyon 100 bin lira destek aldı. Bu kaynakla Pehlivan Mahallesi'nde 80 metrekarelik alanda bal işleme ve paketleme tesisi kuruldu.

Aile, tesiste kendi kovanlarından elde ettiği balların yanı sıra bölgedeki arıcılardan temin ettiği balları da işleyip paketliyor. Hazırlanan ürünler, Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor.

BAL ÜRETİMİNDE İŞLEME VE PAKETLEME İHTİYACINI GÖRDÜLER

Cabbar Yakupoğlu, tesisi kurmadan önce bölgede yaptıkları araştırmalarda balın işlenmesi ve paketlenmesine yönelik ihtiyacı belirlediklerini söyledi. Proje kapsamında bal mumu eritme, bal dolum, bal süzme ve bal çıtası delme makinelerini temin ettiklerini belirten Yakupoğlu, üretim sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ceylanlı köyündeki arıcılarımızın yıllardır ürettiği karakovan balları ile kendi arı kovanlarımızdan elde ettiğimiz balları bu tesiste işliyoruz. Paketlediğimiz balları yurt içine ve dışına pazarlıyoruz. Bu projeyle hem istihdam sağlamak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Hakkari'de uzun yıllardır üretim yapıyoruz. Tesiste 13 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ürünlerimizin marka tescilini yaptırdık. Müşterilerden olumlu dönüşler alıyoruz."

YILDA 10 İLA 15 TON BAL PAKETLENİYOR

Tesiste çalışan Erkan Zirek de kendi kovanlarında ürettikleri ve bölgedeki arıcılardan aldıkları balları çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra paketleyerek satışa sunduklarını ifade etti.

Tesiste yıllık 10 ila 15 ton bal paketlediklerini aktaran Zirek, üretimde kullanılan makinelerin DAKA desteğiyle temin edildiğini belirtti. Bölgedeki üretimin geliştirilmesi için desteklerin önemine değinen Zirek, "Bu makineler için DAKA bize destek oldu. Böyle projelerle bölgede destekler artırılsa üretim daha verimli ve seri olur." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır