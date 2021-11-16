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Son Dakika: Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasına yönelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

16.11.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti, enerji satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen 38 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasına yönelik yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sundu. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Küresel düzeydeki yükselişe rağmen, bu yıl elektriği maliyetinin neredeyse yarısı düzeyinde bir faturayla vatandaşlarımıza vererek 17 milyar liralık bir sübvansiyon yaptık. Böylece sadece 2021 yılı için vatandaşlarımızın cebinden toplamda 127 milyar liralık ilave bir meblağın çıkmasını önledik. Bir başka ifadeyle her vatandaşımıza yıllık 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki, burası da çok önemli, altını özellikle çiziyorum, TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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