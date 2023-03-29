Son dakika elektrik indirimi açıklaması! Elektrik faturalarında indirim mi yapılacak? Elektrik indirimi ne zaman olacak?

Elektrik indirimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında birçok konuda yeni uygulamalara geçileceğinin müjdesini verdi. Açıklama sonrasında elektrik ve doğal gaz indirimi, emekli maaşı ve asgari ücret gibi konular gündeme geldi. İşte elektrik indirimi ve faturalara yansıyıp yansımayacağına dair bilgiler...

ELEKTRİK FATURALARINDA İNDİRİM Mİ YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik indirimi yapılacağını açıkladı. Elektrik faturalarında indirime gidileceğinin müjdesini veren Erdoğan yaptığı duyuruda, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Arama sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla 2 bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine, "Elektrikte tüm abone gruplarında Nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz." diyerek devam etti.

ELEKTRİK İNDİRİMİ NE ZAMAN OLACAK?

Elektrik indirimi nisan ayı itibariyle faturalara yansıyacak. Elektrik faturalarında %15 indirime gidilecek.

Mecliste yaptığı konuşmasında çok sayıda kesime farklı müjdeler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenlik korucuları, emeklilere bayram ikramiyesi zammı, doğalgaz ve elektrik faturası indirimi ile yeni enerji müjdelerini açıkladı.

