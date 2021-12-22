Son Dakika: Elektrikten sonra doğal gaz da kademeli fatura dönemi!

Yeni düzenlemede, elektrik faturalarında kademeli sistem başlayacak. Yeni yapılacak düzenleme ile hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirleneceği gibi daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı olacak şekilde yeni bir tarife belirlenecek. Benzer uygulamanın doğal gaz faturaları için de çalışılıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gece, BOTAŞ'ın kamuya olan vergi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi görüşülürken, milletvekilleri, doğalgaz fiyatlarının belli bölgeler için sübvanse edilmesini gündeme getirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi "Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların eksi 20'ye düştüğü bu mevsimde bölgeyle ilgili bir çalışmanız var mı?" sorusunu sorarak, BOTAŞ temsilcilerinden açıklama istedi. Muhalefet milletvekilleri de doğalgazda sosyal tarife uygulamasına geçilip geçilmeyeceği yönünde sorular yöneltti.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Milletvekilleri, lüks bir evde kullanılan doğalgazın fiyatı ile dezavantajlı mahalle ya da illerde kullanılan doğalgazın fiyatının aynı olmaması gerektiğini söylediler. Sorular üzerine BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı, doğalgazda sosyal tarifeye geçilmesi konusunda çalışma yaptıklarını ve son aşamaya gelindiğini söyledi. Yaylacı "Konutlara kademeli ve kullanım yerine göre fiyat belirlenmesine ilişkin çalışmamız var. Yakın bir zamanda açıklanacak" dedi.

