FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Elektrikten sonra doğal gaz da kademeli fatura dönemi!

Son Dakika: Elektrikten sonra doğal gaz da kademeli fatura dönemi!

22.12.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz faturalarına kademeli tarife uygulamasına geçiliyor. Elektrik faturaları için 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayacak kademeli tarife uygulaması başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasının devreye alınacağını ve benzer uygulamanın doğal gaz için de çalışıldığını belirtmişti. Peki kademeli tarife uygulaması nedir, ne işe yarıyor? İşte doğal gaz faturalarında yeni dönemin detayları...

Son Dakika: Elektrikten sonra doğal gaz da kademeli fatura dönemi!

Yeni düzenlemede, elektrik faturalarında kademeli sistem başlayacak. Yeni yapılacak düzenleme ile hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirleneceği gibi daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı olacak şekilde yeni bir tarife belirlenecek. Benzer uygulamanın doğal gaz faturaları için de çalışılıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gece, BOTAŞ'ın kamuya olan vergi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi görüşülürken, milletvekilleri, doğalgaz fiyatlarının belli bölgeler için sübvanse edilmesini gündeme getirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi "Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların eksi 20'ye düştüğü bu mevsimde bölgeyle ilgili bir çalışmanız var mı?" sorusunu sorarak, BOTAŞ temsilcilerinden açıklama istedi. Muhalefet milletvekilleri de doğalgazda sosyal tarife uygulamasına geçilip geçilmeyeceği yönünde sorular yöneltti.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Milletvekilleri, lüks bir evde kullanılan doğalgazın fiyatı ile dezavantajlı mahalle ya da illerde kullanılan doğalgazın fiyatının aynı olmaması gerektiğini söylediler. Sorular üzerine BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı, doğalgazda sosyal tarifeye geçilmesi konusunda çalışma yaptıklarını ve son aşamaya gelindiğini söyledi. Yaylacı "Konutlara kademeli ve kullanım yerine göre fiyat belirlenmesine ilişkin çalışmamız var. Yakın bir zamanda açıklanacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
2. el telefonda KDV kolaylığı2. el telefonda KDV kolaylığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Stokçuların elinde patladı! Otomobil fiyatları değişecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

TOBB'dan acil önlem çağrısı

TOBB'dan acil önlem çağrısı

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.