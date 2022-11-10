Son dakika… Elinde altını olanlar bugünü bekliyordu! Altın fiyatları için yılın en kritik verisi! ABD enflasyonu bugün açıklanacak: TÜFE’ye göre iki senaryo

Son dakika… Altın fiyatları bu hafta hem ons hem de gram tarafında yaşadığı yükselişle baş döndürürdü. Yatırımcıların şimdiki odak noktası ise ABD Tüketici Fiyat Endeksi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin belirsizlik sürerken, beklentilerin şekillenmesi açısından bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyor.

FED FAİZ ARTIRIM HIZINI FRENLEYECEK

Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımlarının etkisinin ölçümleneceği veride, yıllık enflasyondaki düşüş beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, Banka'nın aralık ayında faiz artırım büyüklüğünü 75 baz puandan 50 baz puana indireceğine dair fiyatlamaların güçleneceği tahmin ediliyor. Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

SEÇİM SONUÇLARI HENÜZ NET DEĞİL

Öte yandan ABD'de ara seçimlerin ilk sonuçlarından, Kongre'yi kimin kontrol edeceği henüz netleşmedi. Cumhuriyetçilerin, Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine hala kesin gözüyle bakılırken, Senato'da ise Demokratların umulmadık şekilde direnmesi pay piyasalarında risk iştahının düşmesine neden oldu. Analistler, ABD Temsilciler Meclisi'nin kısa süre önce borçlanma tavanının geçici olarak yükseltilmesini öngören yasa tasarısını onayladığını belirterek, seçim sonuçları netleştikten sonra borç tavanı hesaplaşmasının piyasaları sarsabileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bu gelişmeler ışığında altın fiyatları enflasyon verisi öncesinde yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz gün 1719 dolara kadar yükselen ons altın bugün 1711 dolar seviyelerinde hareket ediyor. 990 liradan başlayan yükseliş hareketini 1026 liraya taşıyan gram altın fiyatı ise şu sıralar 1021 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTIN İÇİN TÜFE BAZLI İKİ SENARYO

SPI Asset Management yönetici ortağı Stephen Innes altın fiyatları için yaptığı tahminde, “Fiyatlar TÜFE’nin önünde birleştiriliyor gibi görünüyor. ABD TÜFE verisi beklenenden daha sıcaksa, altının 1.690 doların altına hareket etmesi mümkün. Eğer değilse sarı metalin 1.725 dolar seviyesini kırması muhtemel” ifadelerini kullanıyor.

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