Son Dakika: Emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde kabul edildi

Son dakika: Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29. madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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