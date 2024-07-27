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  4. Son Dakika: Emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde kabul edildi

Son Dakika: Emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde kabul edildi

27.07.2024 20:59
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Son dakika... Vergi Kanunu içerisinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören 29’ncu madde TBMM’de kabul edildi.

Son Dakika: Emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören madde kabul edildi

Son dakika: Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29. madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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emekli tbmm
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