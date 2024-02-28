Son dakika | Emekli maaşı zammı çağrılarına Erdoğan'dan yanıt geldi! "Tüm bütçeyi aktarsak bile ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor"

Son dakika haberi: 31 Mart yerel seçimleri için sahaya inip il il gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Kütahya'ya geldi. Erdoğan'ın buradaki konuşmasının gündeminde muhalefetten gelen emekliler için 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen zam çağrıları vardı. "Ekonomi hesap kitap işidir" diyen Erdoğan, "En düşüğü 10 bin TL olan emekli maaşı elbette ki yeterli değil" diye konuştu.

"KİRLİ İTTİFAKLARA MEYDAN VERMEYECEĞİZ"

İşte Erdoğan'ın son seçim mitingindeki konuşmasından öne çıkanlar:

Sizlere mayıs ayındaki seçim sonuçları için bir borcumuz var. İttifakımıza ve şahsıma verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şimdi de sizlerden 'Türkiye yüzyılı' belediyeciliği, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz. Yerel seçimlere ittifak olarak ayrı ayrı adaylarla giriyoruz. Centilmence rekabetin en güzel şekilde neticelenmesini diliyorum.

Ülkemizin güvenliğine, istikrarına, hedeflerine göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bazı şehirlerimizde yapılan kirli ittifakları takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Ülkemizin birliğine saldıranlara izin vermeyiz.

Şu anda meydanda 35 bin kişi var.

Milli birliğimize yönelik saldırıları bertaraf ederken yeri geldi darbecilere karşı canımız pahasına direndik, sınırlarımıza dayanan teröristlerle boğuştuk.

"EMEKLİ MAAŞLARINI ÖNCESİYLE KIYASLANMAYACAK SEVİYEYE ÇIKARDIK"

Hayat pahalılığıyla da mücadele ettik. En çok etkilenen kesimin başında emeklilerimiz var. Her ne kadar emekli maaşlarını bizler önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşların hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor. Devletin gelirleri ve giderleri arasında dengeyi tutturamazsanız 80'lerde, 90'larda olduğu gibi çalkantıların pençesine düşmeniz kaçınılmaz.

EMEKLİ MAAŞI YORUMU: ELBETTE YETERLİ DEĞİL

En düşüğü 10 bin TL olan emekli maaşı elbette ki yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz.

"TÜM BÜTÇEYİ AKTARSAK BİLE UCU UCUNA"

Ekonomi hesap kitap işidir. Birileri çıkıp emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen zam ekleyelim diyerek emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var, 7 bin TL eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demek. Sadece 7 bin TL veya 10 bin TL olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. 2024 boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan tüm bütçeyi buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor.

"MİLLETİMİZDEN SABIR İSTİYORUZ"

Seyyanen zamlar adaletsizlik yarattı biliyoruz. Emekliler için çaba gösteriyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri yerine oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Milletimizden sabır istiyoruz. Yarınlarımız bugünlerden daha iyi olacak.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABİNE BİZDE, HÜKÜMET DE ÖYLE... NELER OLMAZ Kİ NELER!"

Hedefimiz en kısa sürede Kütahya'da doğal gaz olan ilçe ve belde kalmayacak. Önümüzdeki dönemde Kütahya'ya yaptığımız yatırımları katlayarak artıracağız. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine bizden oluşuyor, hükümet aynı şekilde. Bir de yerel yönetimde inşallah 31 Mart'ta sandıklardan biz çıkarsak el ele gönül gönüle dayanışma halinde neler olmaz ki neler! Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





