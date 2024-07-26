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Son dakika: Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu! Bugün hesaplarda...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.07.2024 13:17
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Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emeklilerin de zamlı maaşları da netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu, memur emekli maaş zam farkları için tarih belli oldu. 4C Emekli Sandığı emeklileri ile vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi bugün yapılacak.

Son dakika: Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu! Bugün hesaplarda...

Son dakika: Zam oranları belli olan emekliler zam farkının hesabına yatmasını bekliyor. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi bugün yapılıyor.

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SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

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