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  4. Son dakika: Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu: SGK memur emeklileri için duyurdu! 3 aylık maaş tutarında fark alabilecekler

Son dakika: Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu: SGK memur emeklileri için duyurdu! 3 aylık maaş tutarında fark alabilecekler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.07.2024 12:04
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Son dakika haberi... SGK duyurdu! Memur emekli maaş zam farkları için tarih belli oldu. 4C Emekli Sandığı emeklileri ile vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak. Bu kapsamda memur emeklileri 3 maaşa kadar fark ödemesi alabilecekler.

Son dakika: Emekli maaşları fark ödeme tarihleri belli oldu: SGK memur emeklileri için duyurdu! 3 aylık maaş tutarında fark alabilecekler

Son dakika: Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

  1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

  2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

  3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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