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Son Dakika: Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

22.01.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, emekli ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Emekli ve memurların beklediği haber! Resmen yürürlüğe girdi

Son dakika haberi: Emekli ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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emekli maaşı resmi gazete Memur
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