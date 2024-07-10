Emekli maaş zammı son dakika: En düşük maaşa artış bekleyenler dikkat! Kritik toplantı, Mehmet Şimşek de masada... 'Seyyanen zam mümkün değil'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emeklilerin maaşlarına zam yapılması için toplantı kararı aldı.

EMEKLİYE ZAM NASIL OLACAK?

Bugün ya da yarın önemli bir toplantının yapılması bekleniyor. Toplantının gündemi emekli maaşı olacak. Emekli maaşına ne kadar zam olacağı da merak ediliyor. Edinilen bilgiye göre seyyanen zammın mümkün olmadığı söyleniyor. Belirli bir rakamın ve asgari ücret seviyesi çıkarılmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 12 BİN TL İDDİASI

En düşük emekli maaşının en az 12 bin TL ila 12.500 TL olması yönünde çalışmaların başladığı öğrenildi. Toplantıda yapılacak son değerlendirmenin ardından konunun ya Meclis’te görüşülen torba yasaya ekleneceği ya da ayrı bir teklif olarak gündeme geleceği öğrenildi.

AK Partili kaynaklar en düşük emekli maaşı düzenlemesini ayın 17’sine kadar yetiştirmek isterken, teklifin en geç gelecek hafta içinde yasalaşabileceğini belirtiyorlar.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Eğer ayın 17’sine kadar bir karar alınmazsa ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin farkları hesaplara geçecek. Takvimi ise SGK belirleyecek.







