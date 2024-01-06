SON DAKİKA | Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı! Önce Kabine sonra Meclis... 4A, 4B SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri… Hafta içinde milyonların beklediği Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oldu. Bağ-Kur, SGK emekli zammı da aynı oranda netleşti. Emekli Sandığı emeklileri de 6 aylık memur enflasyon farkı ile yüzde 49,25’lik zamma hak kazandı. Ancak SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı olan 7500 TL’nin altında kalınca Ankara’da hummalı bir çalışma başlatıldı. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? Refah payı ve seyyanen zam ile rakamın 10 bin TL’yi aşması bekleniyor. İşte detaylar…

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, ÖZEL ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Memur ile işçi emeklisi arasındaki emekli zammı farkı 11,68 oldu. Ancak geçmiş dönemlerde olduğu gibi SSK ve Bağ-Kur’lu emekliye eşitleme yöntemi ile tıpkı memurlarda olduğu gibi yüzde 49,25’lik artış yapılması söz konusu. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordineli olarak özel bir çalışma yürütüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA FORMÜL

En öne çıkan formül ise önce en düşük emekli maaşı için rakamın belirlenmesi, ardından refah payı, seyyanen zam ya da emekli kök aylık için kademeli zam yapılması olarak ifade ediliyor. SGK uzmanları emekli zammında hakkaniyetin sağlanması adına, kök maaşların kategorize edilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin değerlendirmesinde “Kök aylığı 5500 TL’nin altında olanlara farklı, 5.500-6.000 TL arasında olanlara farklı bir zam, 6.500-7.000 TL arasında olanlara farklı bir zam verilmesi gerekiyor” yorumunu yapıyor.

TAHMİNLER O RAKAMLARI İŞARET ETTİ

Zamlı emekli maaşı hesaplaması yaparken önce yüzde 4’lük bir ek ödeme kök maaşa uygulanıyor. Ardından Hazine desteği ile rakam en düşük emekli maaşı seviyesine getiriliyor. 2024 için en düşük emekli maaşı tahminleri 10 ila 11.500 TL arasında şekilleniyor.

Şimdi gözler bir kere daha Meclis’e çevrildi. Çünkü Öncesinde yılın ilk Kabine toplantısında konunun masaya detaylı bir şekilde yatırılması bekleniyor.







